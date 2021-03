Leonardo: Caterina da Cremona esiste davvero? La risposta della produzione ai fan sui social

I fan sui social sono stati incuriositi dalla figura di Caterina da Cremona, personaggio presente nella fiction Rai Leonardo e interpretato dalla nota attrice Matilda De Angelis.

La prima puntata andrà in onda stasera, alle ore 21.25, su Rai Uno, per un totale di 8 puntate. Ecco la risposta della produzione.

Caterina da Cremona non esiste, ma…

Caterina da Cremona non esiste nella realtà, come ha spiegato anche Lux Vide in un post su Instagram.

Il cast è composto da:

Aidan Turner,

Matilda De Angelis,

Freddie Highmore,

Giancarlo Giannini.

La storia nella fiction è palesemente romanzata. Leonardo da Vinci è accusato dell’omicidio di Caterina e questo serve poi come espediente narrativo per raccontare la vita e le opere del genio cinquecentesco.

In più, la morte di questa donna, di cui è accusato Leonardo, diventerà la base per un thriller, viaggio di esplorazione per vedere come si viveva all’epoca.

Gli sceneggiatori hanno spiegato:

In realtà si tratta di una serie tv romanzata

Il personaggio di Caterina da Cremona in Leonardo non è però del tutto falso. Infatti, si sa che Leonardo ebbe realmente una musa nella sua arte, ma non si è mai saputo il suo nome e cognome.

