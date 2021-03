Chi è Aidan Turner, l’attore irlandese che interpreta Leonardo Da Vinci nella fiction Leonardo su Rai Uno?

Aidan Turner sarà il protagonista della fiction Rai Leonardo, il thriller che racconta la storia di Leonardo da Vinci. L’attore irlandese, infatti, interpreta il genio del Cinquecento da giovane. Cosa si sa su di lui?

Aidan Turner è nato a Clondalkin (una piccola cittadina nel sud dell’Irlanda) il 19 giugno 1983. Il suo segno zodiacale è Gemelli. La madre è una contabile, mentre il padre un elettricista. L’uomo ha anche un fratello maggiore, Colin.

Nel 2001 entra alla scuola di recitazione Gaiety School of Acting. A 21 anni, laureato, è un attore teatrale.

La carriera

L’esordio in Tv è in un episodio pilota di I Tudors. Segue la partecipazione in diverse serie Tv britanniche, come:

Alarm;

The Clinic;

Disperatamente romatici;

Dante-Gabriel Rossetti.

In Italia, è noto per essere il vampiro John Mitchell nella serie Being Human. Gli appassionati di Tolkien lo ricordano per il ruolo di Kiìli ne Lo Hobbit. Proprio la sua interpretazione nel secondo film della saga, La desolazione di Smaug, ottiene il premio come miglior attore esordiente agli Empire Wards 2014.

Diventa poi lupo mannaro nella saga di Shadowhunters. Di recente, ha lavorato anche come doppiatore. I suoi ultimi ruoli sono in Dieci piccoli indiani (2015) e la serie Poldark (2015-2019).

Aidan Turner è fidanzato?

L’attore è alto 183 cm e pesa circa 70 chili. Ha avuto diverse fidanzate: Lenora Crichlow (2009-2011), Sarah Greene (2012-2015) e Caitlin Fitzgerald (2018-in corso).

Leggi anche => Chi è Vittorio Magazzù, l’attore che interpreta Leonardo figlio di Rosy Abate: curiosità e biografia

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui