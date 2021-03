Cotto e Mangiato ricetta del 25 marzo 2021: carpione di cipolle e alici

Carpione di cipolle e alici: questa la ricetta quotidiana di Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

500 ml di acqua

500 ml di aceto

500 ml di vino bianco

50 grammi di sale

100 grammi di zucchero

Alloro

Bacche di ginepro

Sedano

200 grammi di alici

Farina

Cipollotti

Procedimento

In una pentola mischiare acqua aceto e vino. Aggiungere sale zucchero alloro e bacche di ginepro e lasciar cuocere. A piacere aggiungere del sedano. Intanto infarinare le alici e friggere in olio di arachidi abbondante. Mente cuociono le alici in una padella appassire i cipollotti e allungare con carpione filtrato quando occorre. A cottura di alici ultimata, impiattare adagiando sopra il pesce i cipollotti.

