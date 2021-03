Lutto per “Uomini e Donne”, addio a Fabio Donato Saccu. L’ex tronista morto di cancro a 46 anni

Una terribile notizia ha gettato nello sconforto i tantissimi fan di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset.

Fabio Donato Saccu, in passato tra i protagonisti del Trono Over, ha perso la sua battaglia contro il cancro. Saccu si è spento a soli 46 anni, come riporta “Periodico Italiano”, dopo aver combattuto a lungo con una forma tumorale.

Durante la sua partecipazione al programma, Fabio Donato Saccu si era innamorato di Lisa Leporati. Una “love story” che ha avuto un lieto fine, dato che Fabio Donato ha poi proposto a Lisa di sposarlo.

Una volta convolati a nozze, i due hanno scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo per concentrarsi unicamente sulla loro vita insieme.

Proprio la sua amata Lisa ha voluto ricordare Fabio Donato con uno struggente post pubblicato sui social, dove i due compaiono insieme, sorridenti e felici: “Ti ricorderò sempre così”, ha scritto Lisa Leporati.

Il funerale del 46enne si terrà domattina, alle ore 9:30, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. In queste ore molti utenti hanno voluto esprimere tutto il loro cordoglio per la prematura scomparsa di Fabio Donato, che svolgeva la professione di geometra nel suo paese, Ponderano, in provincia di Biella.

