Chi è Fabio Testi? Età, carriera e vita privata dell’attore

Ecco chi è Fabio Testi, età – carriera e vita privata del noto attore definito in passato lo Sean Connery italiano

Fabio Testi è un noto attore, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera. Grazie al suo talento e al suo fascino fu definito in passato lo Sean Connery italiano.

L’attore è nato il 2 agosto 1941 a Peschiera sul Garda. Dopo aver conseguito il diploma di geometra iniziò gli studi universitari in Architettura. Dopo la laurea partì per l’Africa, per dirigere un cantiere.

L’apice del successo come attore lo raggiunse tra gli anni ’70 e ’80, divenne famoso non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Nel 1966 recitò nel film Il buono, il brutto, il cattivo come controfigura. Nel 1968 recitò in C’era una volta il West. Due anni dopo lo abbiamo invece visto nel film Il giardino dei Finzi Contini.

Fabio Testi nel 1971 fece parte del casti del film Addio fratello crudel. Ha poi recitato in molti altri noti film di successo come Camorra e i Guappi. L’attore iniziò a diventare famoso anche a livello internazionale nel 1975, collaborò con il noto regista Andrzej ?u?awski nel film L’importante è amare. Dieci anni dopo ha recitato nei panni di co-protagonista nel film Io e il Duce. Nel 1994 ha invece recitato nel film Il ritorno di Sandokan. Nel 2011 lo abbiamo visto nel film Al di là del lago.

L’attore ha anche preso parte a diversi reality in televisione. Nel 2003 è approdato all’Isola dei famosi, l’anno successivo ha fatto parte del cast del Grande Fratello nella versione spagnola. Nel 2020 Fabio Testi ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotta per la prima volta da Alfonso Signorini.

Per quanto riguarda la sua vita privata, diversi sono stati i flirt dell’attore in passato. Testi è stato legato sentimentalmente alla modella Ursula Andress e alla francese Charlotte Rampling. Stando ai rumor ha anche avuto una relazione con Edwige Fenech, si vocifera che sia lui il padre del figlio Edwin.

Nel 1979 Fabio Testi ha sposato la stilista spagnola Maria Dolores Navarro, dal loro matrimonio sono nati tre figli. La loro relazione giunse al capolinea nel 1994. Dopo la relazione con Emanuela Tittocchia l’attore aveva ritrovato l’amore con Antonella Liguori, i due convolarono a nozze nel 2015 dopo setti anni d’amore. I due si sono lasciati nel 2019, Testi ha poi intrapreso una relazione con Lisa Agnelli, più giovane di lui di 47 anni.

Fabio Testi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 26 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

