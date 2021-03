Cotto e Mangiato ricetta del 26 marzo 2021: delizie al pistacchio

Ottimo dessert oggi a Cotto e Mangiato. Ecc9 come si fanno le delizie al pistacchio.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

70 grammi di burro

50 grammi di zucchero

1 uovo

Lievito

200 grammi di farina

250 grammi di ricotta

Crema al pistacchio

Granella di pistacchio

Procedimento

In una terrina mischiare burro, e zucchero, poi aggiungere l’uovo e il lievito per dolci. Infine aggiungere adagio la farina e impastare.

Ottenuto il panetto stendere e ricavare dei biscotti della forma che preferisci. Mettere in forno a 180 gradi per una decina di minuti. Intanto prepara la crema a base di ricotta e zucchero a velo e metti in frigo. Quando i biscotti saranno cotti, mettere un po di crema al pistacchio, sopra con un sac-a-poche la crema di ricotta e guarnire con granella.

