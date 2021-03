Daydreamer – Le ali del sogno 29 marzo – 3 aprile 2021: cambio di programmazione

Improvvisa e inaspettata sospensione per Daydreamer- le ali del sogno: la soap opera turca con Can Yaman non verrà trasmessa sabato 27 marzo 2021. La guida tv Mediaset annuncia una nuova puntata di Verissimo, alle ore 15.30. Vediamo ora le anticipazioni settimanali della soap turca.

Daydreamer – Le ali del sogno 29 marzo – 3 aprile 2021: una storia d’amore

Daydreamer – Le ali del sogno verrà quindi trasmessa, durante la settimana prossima dal 29 marzo al 3 aprile 2021. Molti saranno i colpi di scena, dopo che nelle puntate già viste, Leyla ed Emre stanno organizzando la loro futura famiglia.

La coppia cercherà una dimora che sarà il loro nido d’amore e i due penseranno di allargare la famiglia con un figlio. Yigit, nel frattempo, chiederà a Sanem di sposarlo, la giovane, però dopo ciò che è accaduto con Can non darà alcuna risposta.

Intanto Can ingaggerà un investigatore, per sapere ogni notizia su Yigit e il suo passato. Aziz, invece, sorveglierà sia lui che Sanem. La giovane e il suo amato si scuseranno vicendevolmente.

Sanem avrà piccoli problemi economici, proporrà in ogni caso all’ex di diventare suo socio nella gestione dell’agenzia e lui ha accettato. La coppia sarà entusiasta di stare insieme anche nel lavoro.

I due avranno, però, paura di questa nuova impegnativa avventura. La coppia ripeterà gli stessi errori fatti in passato?

Trame degli episodi di Daydreamer dal 29 marzo al 3 aprile 2021

Che ci attende nei prossimi episodi? Sanem sarà molto ansiosa nella ricerca della collana persa e farà in modo di ritrovarla. La giovane avrà la testa presa dal ‘furto subito’ e sia il lavoro che la produzione ne risentirà. Inoltre si creeranno malumori che danneggeranno ogni pubblicità delle creme di sua produzione.

Ironicamente a Deren accadrà un incidente e Sanem dovrà interpretare Cleopatra, per sponsorizzare i prodotti. Emre , nel frattempo, si cimenterà al nuovo lavoro nella concessionaria per auto. Il ragazzo non sarà, almeno in apparenza, contento delle sue nuove mansioni.

Leyla stressata e presa dai suoi impegni, dopo avere notato che i malumori personali rischieranno di provocare litigi, peggiorerà la situazione.

Nel frattempo, Yigit si azzarderà a recarsi nella tenuta di Sanem. La giovane, però, dopo avere rifiutato la sua proposta di matrimonio, gli aveva intimato di starle alla larga. Ora avranno un altro incontro, a che porterà?Yigit, in realtà, chiederà solo di vedere Bulut, sarà vero?

Lo sapremo dalle prossime anticipazioni di Daydreamer – Le ali del sogno 29 marzo – 3 aprile 2021, con Can e Sanem.

