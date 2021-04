Chi è Patrizia De Blanck? Età, carriera e vita privata della Contessa

Ecco chi è Patrizia De Blanck, età – carriera e vita privata della nota Contessa

Patrizia De Blanck è un noto personaggio televisivo, meglio nota con il soprannome Contessa De Blanck per via delle sue nobili discendenze.

La Contessa è nata a Roma il 9 novembre 1944. Approdò in televisione negli anni sessanta nei panni di valletta al Musichiere. Per anni rimase lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione, tornò sul piccolo schermo nel 2002 partecipando su Rai Due al Chiambretti Night. L’anno successivo diventò ospite fissa a Domenica In.

Nel 2006 Patrizia De Blanck ha partecipato al reality Il ristorante su Rai Uno. Nello stesso anno approdò anche in radio partecipando a Il ComuniCattivo, programma radiofonico di Igor Righetti. Curava la rubrica ‘La classe non è acqua, trasgredire con bon ton‘. Due anni dopo ha fatto parte del cast di un altro noto reality, l’Isola dei famosi.

Nel 2011 la Contessa è approdata al cinema insieme alla figlia Giada nel film Vacanze di Natale a Cortina. Nei mesi scorsi Patrizia De Blanck ha invece partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. È stata eliminata dal reality durante la 21esima puntata.

Per quanto riguarda la sua vita privata, convolò a nozze a soli vent’anni con il baronetto Anthony Leigh Milner. Il loro matrimonio giunse presto al capolinea, lei lo beccò a letto con il suo migliore amico. Nel 1971 la Contessa ha sposato il console di Panama Giuseppe Drommi, dal loro amore è nata la figlia Giada. La De Blanck è rimasta vedova nel 1999. Ad oggi sembra essere impegnata sentimentalmente, l’identità dell’uomo non è però nota.

Patrizia De Blanck sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 13 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

