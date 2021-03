“La casa di carta 5” non uscirà il 7 aprile 2021. Smentita anche una nuova data “fake”

Negli ultimi tempi era circolata più volte la voce che indicava la data del 7 aprile 2021 come quella designata per l’uscita de “La casa di carta 5”.

Tuttavia, stando a quanto appreso dalla testata Fanpage, non sarà così. L’ultima stagione della serie TV, apprezzatissima dal pubblico, andrà certamente in onda su Netflix entro il 2021, ma non si sa ancora esattamente quando.

“La casa di carta 5” si comporrà di dieci episodi e sarà l’ultimo atto della serie, come ha confermato proprio la piattaforma di streaming smentendo le voci che parlavano di una probabile sesta stagione.

Nel frattempo, proprio in queste ore, è circolata una seconda possibile data sul web. Un ragazzo spagnolo, di nome Nacho, ha pubblicato un post su Twitter che riporta come data di uscita il 30 aprile.

Nel tweet, il giovane spagnolo si dice “sicurissimo al 100%”, ed è anche per questo che l’indiscrezione ha fatto rapidamente il giro del web, tanto da essere ripresa anche da alcune testate internazionali. Al momento, però, non sembra esserci alcun riscontro.

“Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la Parte 5 di La Casa di Carta”, ha fatto sapere il creatore della fortunata serie, Alex Pina.

