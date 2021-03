Una Vita trame puntate dal 28 marzo al 3 aprile 2021: Felipe attacca Ursula

Quando Cristobal Cabrera verrà arrestato, Felipe affronterà Ursula, accuserà l’anziana donna di avere organizzato la morte di Genoveva. L’avvocato ribatterà di volere rinchiudere l’anziana istitutrice in carcere, ce la farà?

Una Vita trame puntate 28 marzo – 3 aprile 2021: Marcia sarà in pena per la vita di Santiago

Durante la settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2021, Cinta annuncerà alla sua famiglia di avere un’offerta importante per lavorare in un teatro. Tuttavia la giovane cantante non sta andando molto bene con Emilio. Felicia, invece, riceverà un quadro e, quando scoprirà che Camino glielo ha inviato, dopo averlo realizzato. La donna deciderà quindi di lasciare che la figlia Maite prenda lezioni di pittura dalla grande artista, di lei innamorata.

Fabiana rimprovererà Servante che inviterà Rosina al suo salotto letterario. Purtroppo la donna annoierà a morte i presenti. Arantxa accetterà di essere corteggiata da Cesareo e deciderà di partecipare alla festa insieme a lui. Margarita andrà a trovare Bellita e le verserà, di nascosto, una polvere misteriosa nel tè. Santiago tornerà alla pensione ferito e Marcia avrà paura di perderlo.

Santiago spiegherà a Marcia che cosa gli è accaduto

Santiago si giustificherà con Marcia, a cui dirà di aver litigato con un garzone al mercato. Cesareo lo intimerà di stare alla larga da “Il Guanto” e Santiago reagirà in malo modo.

Maite si ritrarrà timidamente alle labbra di Camino. La maestra proporrà a Felicia di far studiare sua figlia all’Accademia di Belle Arti. Emilio attenderà che Cinta vada al pranzo che egli ha organizzato per lei. La ragazza non si presenterà e sarà un altro motivo per la coppia di allontanarsi.

Le domestiche e i servitori non frequenteranno assiduamente il Salon Servanteu. Rosina, non riterrà che i domestici siano al suo livello e lascerà tutto. Felipe confesserà a Liberto di dubitare che Genoveva sia sincera. Ursula, ormai vittima della sua pazzia, si intrufolerà in casa della Salmeron e le ruberà un ritratto.

Bellita penserà a Margarita e trascurerà José Miguel, a lui è stata assegnata la parte del protagonista nell’opera teatrale. Maite mostra a Camino l’ultimo quadro dipinto a Parigi e la ragazza ne rimarrà sconvolta.

Il quadro di Maite rappresenta due donne

Il dipinto rappresenta due donne senza niente addosso e abbracciate. Cesareo sospetterà che Santiago sia finito in un brutto giro, ma nasconderà a Marcia i suoi sospetti.

Genoveva chiederà a Felipe di rimanere a casa sua a dormire, perché teme di essere aggredita da Cristobal o Ursula. La Dicenta inizierà a sospettare che Genoveva e Santiago siano complici. Arantxa e Cesáreo inizieranno ad attirare l’attenzione di tutti.

Ursula minaccerà nuovamente la Salmeron, annunciandole di avere nuove informazioni compromettenti. Pure con molta paura, Genoveva, riceverà dal Ministero della guerra un invito. Si tratterà di un ricevimento a palazzo reale. José Miguel non gradirà che Bellita passi tutto il tempo con Margarita e trascuri lui e Cinta. Arantxa e Cesareo riusciranno con molta fatica a tenere segreto il loro corteggiamento.

Maite non disdegnerà la compagnia delle domestiche, Rosina e Felicia non ne saranno felici. La giovane è sempre più attratta da Camino. Santiago frequenterà bische clandestine, Marcia troverà in un suo cassetto una busta piena di soldi ma farà finta di niente. Santiago si accorgerà che la moglie ha frugato tra le sue cose.

Santiago confesserà a Marcia di aver guadagnato i soldi con il gioco d’azzardo. Le giurerà che starà lontano dalle bische. Cinta si libererà del padre e di Arantxa con una scusa, inviterà Emilio a casa, ma la domestica li sorprenderà in atteggiamenti intimi.

Che accadrà ora? Presto le nuove anticipazioni di Una Vita ci ragguaglieranno.

