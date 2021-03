Amici 20, i ballerini professionisti gelano Rosa Di Grazia: “Come ci è arrivata al serale?”

Alcuni ballerini professionisti hanno commentato le esibizioni di Rosa di Amici 20: il giudizio non è affatto positivo

La scorsa settimana è iniziato il serale di Amici 2021 e i telespettatori hanno assistito le prime performance dei ragazzi. Tra queste, c’erano anche quelle di Rosa Di Grazia, ballerina di origini partenopee spesso criticata dall’insegnate Alessandra Celentano. Ad esprimere un parere da esperti sulle esibizioni della ballerina, ci hanno pensato alcuni ballerini professionisti della trasmissione sul canale Youtube Chorus Ballet.

Non appena hanno assistito ad una performance di Rosa in sfida con l’avversaria Serena Marchese, i ballerini hanno esordito: “No, non ci siamo. E’ un po’ rigidina. Ecco quando dicono che quelli classici sono impalati, invece guarda che roba”. I ballerini hanno poi commentato l’esibizione She is maniac del musical Flashdance: “Non ci siamo. Raga, ma come ci è arrivata al serale?”.

Nonostante i giudizi negativi, i ballerini hanno sostenuto la ballerina Rosa dopo aver sentito le critiche dure da parte della maestra Celentano: “Non ti devi far buttare giù. La televisione è un po’ infamella. Devi riderci sopra. Noi siamo stati insultati in tv, quindi prendetela un po’ come una palestra”. Insomma, a quanto pare, c’è un po’ di comprensione da parte dei ballerini, poiché hanno vissuto più o meno la stessa esperienza di Di Grazia.

