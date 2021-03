I Croods: ci sarà un sequel del film di animazione del 2013? Cosa sappiamo finora e curiosità sulla pellicola ambientata nella preistoria

I Croods andranno in onda stasera, alle ore 21.20, su Italia Uno. La pellicola di animazione della Dreamworks ha dei seguiti? Ecco la storia di stasera e quello che sappiamo sulle future pellicole della saga.

I Croods (2013)

I Croods sono i protagonisti del film di animazione Dreamworks del 2013. Andrà in onda stasera su Italia Uno. La regia è di Kirk De Micco e Chris Sanders.

Grug è il capofamiglia, che comanda su moglie, suocera e tre figli. Ha paura del mondo esterno e, quando sente anche il minimo pericolo, costringe la famiglia a restare nella caverna, anche per molti giorni.

Un giorno, però, Hip, la figlia maggiore, sente un rumore e decide di uscire di nascosto. Incontra un ragazzo, Guy, che le mostra il fuoco e le dice che il mondo sta per finire per via di un terremoto.

Torna alla caverna e, poco, dopo, il terremoto arriva davvero. La famiglia dovrà affrontare tutti i pericoli del mondo esterno per salvarsi, sotto la guida di Guy.

Il cast americano è composto da:

Nicolas Cage: Grug;

Ryan Reynolds: Guy;

Emma Stone: Hip;

Catherine Keener: Ugga;

Clark Duke: Tonco;

Cloris Leachman: Nonna;

Randy Thom: Sandy;

Chris Sanders: Laccio.

I doppiatori italiani sono:

Francesco Pannofino: Grug;

Emiliano Coltorti: Guy;

Rosalia Misseri: Hip;

Laura Boccanera: Ugga;

Luigi Morville: Tonco;

Paola Giannetti: Nonna;

Alice Porto: Sandy;

Marco Guadagno: Laccio.

La colonna sonora è di Alan Silvestri. Le tracce sono:

Owl City e Yuna – Shine Your Way;

Prologue;

Smash and Grab;

Bear Owl Escape;

Eep and the Warthog;

Teaching Fire to Tiger Girl;

Exploring New Dangers;

Piranhakeets;

Fire and Corn;

Turkey Fish Follies;

Going Guys Way;

Story Time;

Family Maze;

Star Canopy;

Grug Flips His Lid;

Planet Collapse;

We’ll Die If We Stay Here;

Cave Painting;

Big Idea;

Epilogue;

Cave Painting Theme;

The Crood’s Family Theme;

Cantina Croods.

La colonna sonora è stata distribuita come CD dalla Sony Classic dal 26 marzo 2013. Il film, invece, uscì nelle sale americane il 22 marzo 2013, dopo alcuni rinvii (dovuti anche a Dragon Trainer). In Italia, era arrivato il giorno prima.

Il film incassò più di 587 milioni di dollari, più di Madagascar. dal 14 marzo 2013 uscì anche un giochino per smartphone iOS e Android, chiamato The Croods e prodotto da Rovio (la stessa di Angry Birds).

I Croods 2 – Una nuova era (2021)

I Croods 2 – Una nuova era è uscito già nelle sale americane il 25 novembre del 2020. In Italia, causa pandemia, uscirà il 19 agosto 2021. Così, nel primo weekend, il film ha guadagnato 17 milioni di dollari.

Quindi, nel secondo film, i Croods si sono stabiliti da un’altra parte, ma in quella zona abita già un’altra famiglia, con altre abitudini, i Superior. Una nuova minaccia costringerà le due famiglie a collaborare per sopravvivere.

Il cast americano è composto da:

Nicolas Cage: Grug Crood;

Ryan Reynolds: Guy Crood;

Emma Stone: Hip Crood;

Catherine Keener: Ugga Crood;

Clark Duke: Tonco Crood;

Cloris Leachman: Nonna;

Leslie Mann: Speranza Superior;

Peter Dinklage: Filo Superior;

Kelly Marie Tran: Aurora Superior;

Chris Sanders: Laccio.

La serie animata

La famiglia della Preistoria della Dreamworks ha anche una serie animata tutta sua, chiamata I Croods – Le origini. La serie è stata distribuita da Netflix il 24 dicembre 2015 e ha avuto 4 serie a seguire.

La serie animata è in 2D e si può vedere su Super! in Italia.

