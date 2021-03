L’intervista edizione 1990 in onda su Rai 5

L’intervista, diretta da Carlo Battistoni, è una recente commedia, proposta da Rai 5 nella versione del 1990.

Cast

Ne cast attori come Alessandro Haber, Giulia Lazzarini, Laura Ferrari, Dina Zanoni.

Trama

Il giornalista Marco Rozzi va da un uomo espoente politico, Gianni Tiraboschi, per intervistarlo e pubblicare l’esclusiva per il quotidiano per cui lavora, “L’Ariete”. Al suo arrivo, Tiraboschi non c’è ma Marco si intrattiene a chiacchierare con la governante Ilaria Rossetti. Nel parlare Marco, confessa ad Ilaria, di aver avuto un colpo di fulmine per Stella, la giovane sorella di Gianni, e, dopo aver saputo che Tiraboschi non tornerà, resta a mangiare con lei e con Ilaria, offrendo loro, prive di provviste, il cibo che ha in automobile. UDopo un anno Marco torna lì, ma nuovamente il Tiraboschi è assente, e confida ad Ilaria del suo amore non corrisposto per Stella. Nel mentre Ilaria gli confessa che Gianni ha un’amante, Lucianella, di cui è pazzo. Di nuovo salta l’intervista. Dopo nove anni Marco ha fatto carriera, divenuto produttore cinematografico. Torna in visita da Ilaria e quest’ultima gli confessa che il Tiraboschi è depresso per aver perso la sua Lucianella. Allora Marco le confida di aver sposato lui Lucianella, con cui ha avuto un figlio, ma che la stessa è tragicamente morta in un incidente. Intanto arriva Stella, che propone al fratello di fare quella famosa intervista che Marco mai più pubblicherà.

