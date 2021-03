Chi è Regan Gascoigne, il figlio ballerino di Paul?

Parlando di Paul Gascoigne e dei suoi figli, spesso si è parlato di Bianca – bombastica figlia adottiva, volto noto dello showbusiness britannico, figlia naturale di Sheryl Failes, fidanzata di lungo corso di Gazza.

Ma con Sheryl (con cui è stato sposato tra il luglio del 1996 e l’inizio del 1999) Paul ha avuto anche un figlio naturale: Regan, avuto il 18 febbraio 1996.

Ma chi è Regan Gascoigne?

Regan Gascoigne è il terzo figlio di Paul e di Sheryl Failes.

A differenza del padre, calciatore professionista noto per il genio e (frattanto) per la sregolatezza, Regan ha da sempre una grande passione per la danza, tanto che nel proprio profilo Instagram (dov’è seguito da poco più di 5500 persone, ad oggi 28 marzo 2021) si descrive come ‘Performer’.

E come ‘DiveMaster’, laddove per DiveMaster si intende colui il quale organizza e conduce immersioni subacquee ricretive e non.

Regan Gascoigne è fidanzato?

Non ne abbiamo francamente idea ma ciò che sappiamo è che il figlio di Paul Gascoigne è bisessuale.

Lo ha dichiarato circa tre anni fa in un’intervista concessa ad uno show tv e il padre ha dichiarato in merito, intervistato dal ‘Mirror’: “Quando mi ha mandato il messaggio per dirmelo gli ho risposto: ‘Non importa quello che fai o chi ami, figliolo, ti appoggerò al 100%, devi fare quello che ti rende felice’. Poi vedendolo nello show ho pensato ‘Che Dio lo benedica. Andare in tv e fare coming out è dura’”.

Nel corso della stessa intervista Gazza dichiarò: “Regan è un ballerino professionista, è un ragazzo sano e sono molto orgoglioso di lui. Questa cosa non cambia assolutamente niente dell’amore che provo per lui”.

