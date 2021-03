Domenica In, Morgan a Mara Maionchi: “Hai detto qualcosa di me che non mi è piaciuto”

Intervistata a Domenica In, Maionchi ha avuto un confronto a distanza con Morgan, ex collega di X Factor

Nella puntata del 28 marzo 2021 di Domenica In è stata ospitata Mara Maionchi. L’ex giudice di X Factor ha raccontato di aver contratto il Covid-19 dopo una registrazione di Italia s’got talent e di essere stata ricoverata in ospedale per tredici giorni in ospedale. Nel corso dell’intervista, la Maionchi ha poi dichiarato di aver collaborato con numerosi artisti italiani, da Lucio Battisti, Toni Renis a Gianna Nannini.

Dopodiché, la discografica ha parlato anche di Morgan, conosciuto grazie a X Factor e lo ha definito come il giudice più bravo di tutti. La Maionchi inoltre ha confessato di voler tornare a fare un programma con Morgan e con Simona Ventura, anche lei ex giudice di X Factor. A quel punto, è intervenuto Marco Castoldi in collegamento, che ha salutato Mara. Quest’ultima ha poi dichiarato a Morgan: “Lui è un geniaccio, ma si rovina con delle sciocchezze. Gli darei due schiaffi”.

Il musicista classe 1972 ha poi replicato a Mara: “Tu in un’intervista rilasciata a Gomez, hai detto di me una cosa che non mi è piaciuta, che sono destinato a non essere capito”. La Maionchi ha risposto: “Ma è vero”. Insomma, a quanto pare forse gli voleva fare soltanto un complimento non da poco.

Mara Maionchi ha infine parlato del suo nuovo progetto: sarà conduttrice con Fedez di Chi ride è fuori LoL, programma che andrà in onda su Amazon Prime Video.

