Domenica In, Belen Rodriguez parla dell’ex De Martino: “Ci ho riprovato, ma non funzionava”

Intervistata da Mara Venier, Belen Rodriguez ha parlato della sua vita privata, dall’ex De Martino alla sua gravidanza, ai suoi rapporti con la sua famiglia

Oggi, 28 marzo 2021, Belen Rodriguez è stata ospite a Domenica In. La showgirl argentina ha ribadito di essere al sesto mese di gravidanza e che la bambina si chiamerà Luna Marie. La stessa Belen ha ironizzato sulla motivo della scelta del nome, spiegando che la figlia quando sarà grande i suoi fidanzati la ricorderanno, guardando la luna nel cielo. La soubrette ha poi raccontato come è nato l’amore con Antonino Spinalbese, spiegando che è stato il primogenito Santiago a spingerla ad intraprendere una relazione con lui.

“Santiago è speciale. Lui ha intelligenza superiore. Non perché sia mio figlio ma è gli capitata” ha esordito Belen. “Lui ha vissuto questo ritorno con Stefano e ha capito che non andava” ha poi spiegato la showgirl, dichiarando che suo figlio Santiago aveva compreso che il rapporto tra lei e il padre Stefano De Martino non era più come un tempo. “Ci ho riprovato, ma vedevo che non funzionava. Era una frustrazione costante” ha continuato Belen, parlando sempre della relazione agli sgoccioli con l’ex marito. Un motivo che ha spinto la donna tra le braccia di Spinalbese, con il quale è nato subito un feeling speciale.

Belen è molto legata anche alla sua famiglia di origine, in particolare alla nonna, che la vedeva commuoversi quando partiva per l’Italia, nonostante si mostrasse sempre felice per lei. La conduttrice di Tu si que vales ha parlato dell’amore per i genitori: “Mio padre è una persona profonda, sensibile, la parte artistica e folle che mi ha consentito di fare carriera viene da lui. Mia madre invece è più razionale e concreta”. Infine, Belen ha ricevuto un messaggio audio a sorpresa da parte della madre Veronica Cozzani, nel quale dichiara: “La mamma è troppo fiera di te. Potrai contare sempre su di me per tutto”. Delle parole che hanno fatto commuovere la figlia Belen, che ha affermato tra le lacrime: “E’ una mamma e una nonna incredibile”.

