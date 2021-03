Pillole velenose sull’Isola, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 2: “E’ l’isola delle donne”

Anche la seconda settimana dell’Isola dei famosi è passata e penso di poter dire, senza poter essere smentita, che questa è l’isola delle donne. Si parla in continuazione di maschi alfa, ma qua quest’anno gli attributi li hanno le donne! Gilles Rocca, il più fisicato tra gli uomini, è già stato portato in ospedale per accertamenti, Roberto Ciufoli, tutta la prima settimana l’ha passata in ospedale dopo essersi fatto male durante la prima prova, Akash che non resta su Parasite Island, e vuole tornare a casa perché è stanco. Qua di maschio alfa, scusatemi ma non ce n’è l’ombra. E anche il nuovo arrivato, Andrea Cerioli, non è certo partito col botto. Si è offerto di fare la prova immunità visto che arrivava bello fresco e con lo stomaco pieno dall’hotel e ha perso contro uno che sono 10 giorni che non mangia. Le donne invece sono pazzesche! L’unica che è riuscita a pescare è Francesca Lodo, Valentina Persia non sta ferma un secondo e sono giorni che cerca di accendere un fuoco, sull’isola dei rafinados (da giovedì la divisione tra squadre non c’è più) sono tutte donne (tranne un beato Ciufoli) e sono riuscite a mantenere acceso il fuoco giorno e notte, hanno aperto Cocchi a volontà e hanno rifatto la capanna che era crollata. Ma anche a livello di trash, le donne ci stanno regalando il meglio. L’amicizia tra Drusilla Gucci e Miryea Stabile è una combo perfetta. Il giorno e la notte, il sole e la luna, la luce e le tenebre che si incontrano ?.

Ho amato Drusilla che per descrivere la diversità tra lei e Miryea ha detto “A lei quando vede la pioggia viene da canticchiare, io penso a come impiccarmi a un albero” ???. Che spettacolo queste due insieme??. Valentina Persia oltre ad essere molto forte fisicamente è anche molto tosta caratterialmente e secondo me ci regalerà delle litigate da oscar? ultimo eliminato dopo Akash, Brando Giorgi che però ha deciso di restare con Ubaldo e Faribona su Parasite Island. Forse almeno li riuscirà ad essere il leader, visto che sembra avere questo gran desiderio, ma che in entrambi i gruppi (prima i rafinados poi i burinos) non gli hanno riconosciuto questo ruolo.



Questa settimana al televoto ci sono tre personaggi portatori sani di dinamiche, quindi è un peccato privarci anche solo di uno di loro, io però ho questo desiderio impellente di vedere Vera Gemma alle prese con Fariba, perché sento odore di extension che volano, e vogliamo perderci un simile spettacolo? ???Per questa settimana è tutto, alla prossima.

Baci velenosi

