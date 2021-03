L’acrobata di Laura Forti, in onda su Rai 5

Reduce da una brutta esperienza in famiglia, la regista e scrittrice Toscana Laura Forti scrive il libro L’acrobata poi portato in scena a teatro. RAI 5 lo propone nel suo pomeriggio domenicale.

La trama

Tratto da una storia vera, questo tragico episodio narra le vicende di José, cugino di Laura, figlio di una donna sfollata da bambina in Cile dall’Italia in seguito alle Leggi Raziali. Detto Pepo dagli amici, José, anche noto come comandante Ernesto (in onore di Che Guevara) dai compagni di lotta, perde la vita in patria cilena nel 1986 per aver provato ad uccidere il dittatore Pinochet.

Info sullo spettacolo

Quello proposto è uno spettacolo di Elio De Capitani. Dalla regia video di Paolo Turro e dal suono Giuseppe Marzoli, con le luci Nando Frigerio. Sul palco Cristina Crippa e Alessandro Bruni.

