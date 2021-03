SpiderMan No Way Home: Tom Holland annuncia la fine delle riprese con una storia su Instagram

SpiderMan No Way Home: concluse le riprese per Tom Holland, che ha festeggiato ringraziando lo staff in una storia su Instagram. Ecco quello che sappiamo finora.

SpiderMan No Way Home: cosa ha detto Tom Holland ai suoi followers?

Tom Holland ha dato la notizia con una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram da quasi 43mila followers.

Con lui, c’è il suo personal trainer, che segue anche altri attori di Hollywood.

Non pubblico mai robaccia di questo tipo, ma è l’ultimo giorno quindi chi se ne frega. Grazie Duffy Gaver per aver reso migliore tutto ciò che è legato a questo lavoro. Ti voglio bene amico mio Tom Holland

Scrive Holland sulla storia. Le riprese hanno avuto come location:

Atlanta,

New York,

Los Angeles,

l’Islanda.

Per quanto riguarda la pellicola SpiderMan No Way Home, confermata la presenza di Benedict Cumberbatch nei panni del Dottor Strange e di Jamie Foxx nei panni di Electro (ma in maniera diversa rispetto alla versione dei film di Marc Webb).

Confermata anche la presenza di Jon Watts alla regia e l’uscita nelle sale per dicembre 2021.

