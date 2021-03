Oroscopo di Paolo Fox dal 29 marzo al 4 aprile: previsioni della settimana

Scopriamo come finirà il mese di marzo e come inizia quello di aprile. Ovviamente con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Gli Ariete avranno un buon momenro in amore. Cercano di dimenrixare jl passato e di rifarsi una vita. Le storie che nascono ora sono molto intriganti.

Nel lavoro il momento è proprizio per cercare yna nuova occupazione. Per chi vorrebbe lavorare in proprio, deve approfittare del momento, in quanto un nuovo progetto può partire ora, sopratutto venerdì.

Toro

Arrivano nuove opportunità in amore, belle emozioni, anche grazie all’influenza positiva del Pianeta Venere.

Per il lavoro in generale buona settimana. Giove e Saturno potrebbero fare bizze, anche perche ci si mette Urano a spingerti a dei cambiamenti!

Gemelli

Ottimo momento per i Gemelli. Chi cerca l’amore sarà aiutato dalle stelle, che favoriscono incontri speciali. Propizi gli incontri con Ariete e Leone.

Per il lavoro, Giove e Saturno ti sorridono e favoriscono decisioni che saranno ottime nel lungo termine. La situazione professionale sarà ottima tra lunedì e martedì.

Cancro

Se molto stufo della rua vita sentimentale: o sei reduce da una delusione o hai paura di soffrire e lasciarti andare. Recupera fiducia nella vita.

Nel lavoro potrebbero avvenire dei cambiamenti. Non sarà una settimana facile, ma presto arriveranno belle occasioni e già da metà del mese di aprile tutto si farà più chiaro.

Leone

Questa settimana Sole e Venere sono dalla tua parte. Approfittane, perchè l’amore ti gira bene: magari avrai nuovi incontri, o forse recupererai vecchie conoscenze.

Nel lavoro calma ed evita frenesie passeggere. Se sei alla ricerca di un nuovo lavoro, ora puoi trovare qualcosa di buono. Ottimo momento per chi ha creatività da “vendere”.

Vergine

Per i Vergine single, nessuno cerca amore, ma se arriva non mandarlo via. Gli uomini sono concentrati sulla professione, mentre le donne stanno provando a dimenticare un vecchio amore.

Nel lavoro, c’è del nervosismo nell’aria e venerdì sarà una giornata difficile da gestire. Ci sono tante persone che parlano male solo per prendere il tuo posto.

Bilancia

Ancora difficoltà per la Bilancia. I pianeti ti remano contro in ogni campo, anche in amore. Prendi tutto il tuo tempo per fare le giuste valutazione, sei solo troppo critico.

Nel lavoro, il tuo impegno non viene apprezzato come dovrebbe. Hai voglia di rimetterti in gioco, ma c’è bisogno di tempo per fare tutto. Ultimamente troppe spese, pensa al risparmio.

Scorpione

Gli Scorpione affrontano momenti di confusione in amore. Martedì la Luna nasce nel tuo segno zodiacale, approfitta della sua energia. Evuta tuttavia discussione con chi ti interessa davvero.

Nel lavoro non ci sono molte novità. Per chi lavora alle dipendenze, c’è voglia di trovare un secondo lavoro, ma è meglio non lasciare qualcosa di certo per l’ignoto!

Sagittario

Buon momento per i Sagittario. Le stelle ti sorridono e favoriscono i nuovi amori. Sembri più passionale e disponibile, i single farebbero bene a cogliere le occasioni che si presentano.

Nel lavoro porta pazienza che giovedì e venerdì le stelle saranno dalla tua parte. Entro l’estate otterrai un gran bel risultato, non mollare!

Capricorno

Non è tutto rosa e fiori in questo periodo per i Capricorno. Le stelle sono controverse, sarebbw quindi opportuno mantenere la calma. Pur non potendo tu garantire pazienza vorresti qualcuno che stia al tuo fianco.

Nel lavoro, i liberi professionisti sono in riflessione. Anche in questo caso ci vuole calma, soprattutto perché la giornata di lunedì sarà difficile!

Acquario

Il momento è davvero propizio per te, che stai facendo molti passi in avanti per l’amore. Vuoi molte emozioni, ti lasci incantare dalle persone intriganti, ma ora è bene ritrovare un po’ di buon senso. Per i single aprile riserva grandi sorprese.

Circa il lavoro, vorresti iniziare una nuova collaborazione o cambiare settore. Hai delle scelte da fare entro il 14 aprile, poi ci sarà una fase di stallo.

Pesci

Nella settimana che sta oer cominciare avrai Mercurio in transito. E tu che ami le sorprese potresti averne una. Occhio sopratuttoalla giornata di mercoledì, giovedì e domenica.

Circ lavoro, avrai favori dalle stelle, in particolare mercoledì sarà una giornata ottima per fare degli accordi. Chi ha un’attività in proprio, dovrà fare una scelta per capire come riprendersi.

