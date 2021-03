Don Giovanni di Mozart in onda su Rai 5

Don Giovanni di Mozart è un’opera davvero eccezionale, e Rai 5 ne ripropone una vetusta versione. Si tratta dell’edizione del 1958 andata in scena presso il Teatro di Corte di Napoli.

Info e cast

Fu Zeffirelli ad occuparsi della regia, delle scene e dei costumi. Il tutto con la direzione musicale del M° Sanzogno.

A salire sul palco Mario Petri, Sesto Bruscantini, Orietta Moscucci, Ilva Ligabue, Luigi Alva, Graziella Sciutti, Franco Calabrese.

Trama

Don Giovanni è un cavaliere che ha una debolezza: ama le donne. Farebbe di tutto per conquistarle. E spesso ric9rre a inganni e menzogne per attirare la loro attenzione. Ed è la stessa cosa che accade quando si innamora della cameriera di Donna Elvira. Per portarla tra le sue braccia si scambia gli abiti con Leporello.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui