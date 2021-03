Beautiful anticipazioni 4 – 10 aprile 2021: Steffy è complice di Thomas?

Le puntate settimanali di Beautiful dal 4 al 10 aprile 2021, mostreranno che inizialmente Steffy starà dalla parte del fratello Thomas. La donna non avrà però la coscienza a posto e vorrebbe dire la verità a Liam, qualcuno però glielo impedirà. Chi potrebbe essere, se non lo stesso Thomas a cui preme riavere tra le braccia Hope? Quest’ultima si confronterà con Brooke, mentre Ridge troverà in Shauna una confidente speciale.

Beautiful anticipazioni e trame dal 4 al 10 aprile 2021: Sally ha paura di perdere il lavoro

Nelle puntate della prossima settimana, assisteremo a Ridge e Steffy che comunicheranno a Sally la non riuscita del suo lavoro. La donna si dispererà e avrà paura di perdere il lavoro. Quinn farà il possibile affinchè il figlio Wyatt si ritrovi innamorato di Flo.

Shauna, d’altra parte, è dell’idea che Flo sia ancora innamorata di Wyatt e la inviterà a sperare di ritornare tra le sue braccia. L’uomo è però fidanzato con Sally, ma sua madre Shauna, lo spingeranno a recarsi dalla bella Fulton.

Ridge confesserà a Brooke di avere dato un bacio a Shauna. Quinn e Shauna si augureranno che Wyatt e Flo ritornino a essere una coppia. Quinn incoraggerà Shauna a non alzare bandiera bianca con Ridge. Wyatt e Flo si riavvicineranno e Katie chiederà a loro di recarsi da lei.

Shauna uscirà di scena?

Eric riceverà una visita e una richiesta. Si tratta di Brooke che gli chiederà di cacciare Shauna e Quinn. La seconda, però, sentirà tutto, senza essere vista. Eric la calmerà e quindi si recherà in ufficio.

Bill, Will, Justin e Donna ascolteranno Katie, alla Spencer. La donna manifesterà e renderà nota a tutti la propria gratitudine per Flo. Ed ecco che la nipote entrerà e Wyatt sarà immediatamente al suo seguito. Bill inizialmente non lo vorrà, in seguito, però, accetteranno tutti di perdonare la donna.

Quinn rientrerà a casa, si scontrerà con Brooke a causa di Shauna, che arriverà di lì a poco. Dalle parole alle mani il passo sarà breve Quinn e Brooke continueranno le rappresaglie.

Quinn e Shauna, dopo il divorzio da Ridge la esporranno a ogni critica e illazione. I tentativi di Eric cerca di mettere fine ai litigi, portando la pace, non otterranno alcun risultato.

