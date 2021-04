Chi è Enzo Decaro? Età, carriera e vita privata dell’attore

Ecco chi è Enzo Decaro, età – carriera e vita privata del noto attore

Enzo Decaro è un noto attore e regista italiano, nato il 24 marzo 1958 a Portici.

L’attore manifestò la sua grande passione per la recitazione sin da quando era molto giovane. Dopo aver conseguito la laurea alla facoltà di lettere all’Università di Napoli si dedicò subito alla sua passione per il teatro.

Decaro creò il gruppo ‘Rh-Negativo’ insieme ai noti colleghi Massimo Troisi e Lello Arena. I tre seguivano lo stile del cabaret e della farsa napoletana classica.

Inizialmente i tre non ebbero molto successo, spesso non venivano nemmeno pagati per i loro spettacolo. Con il tempo sono riusciti però a conquistare non poco successo. Decisero di cambiare il nome del gruppo in ‘La Smorfia’ nella seconda metà degli anni ’70 e ottennero sempre più fama grazie al loro talento.

Approdarono per la prima volta in televisione nel 1977 partecipando a Non Stop, show in onda su Rai Uno. Il gruppo si esibì anche a Luna Park, programma condotto da Pippo Baudo. Insieme conquistarono per anno grande successo, a causa di alcune divergenze tra Enzo Decaro e Troisi il gruppo decise però di sciogliersi dopo lo spettacolo teatrale “Così è (se vi piace)”.

Da quel momento De Caro decise di intraprendere la carriera di attore. Fece il suo debutto sul grande schermo nel 1981 con il film Prima che sia troppo presto, nei panni non solo di attore ma anche di regista, sceneggiatore e musicista.

Enzo Decaro conquistò l’apice del successo grazie alla serie Una donna per amico. Ha anche recitato nella miniserie Maria Teresa di Calcutta.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, l’attore è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo però che è sposato e ha tre figli.

Enzo Decaro sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 12 aprile 2021 su Rai Uno.

