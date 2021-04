David di Donatello 2021, quando ci saranno e chi conduce?

Mancano 30 giorni alla cerimonia di premiazione del David di Donatello.

Giunti alla 66ª edizione, il David di Donatello si svolgerà l’11 maggio 2021 a Roma (da stabilire ancora dove, dopo una edizione presso lo Studio 2 di Via Teulada e quattro presso gli Studi de Paolis).

La trasmissione dell’evento avverrà in diretta in prima serata su Rai 1 (e su Rai Movie) e per il terzo anno consecutivo la conduzione sarà affidata a Carlo Conti.

Per quest’anno, date le arcinote contingenze sanitarie, sono state ammesse in concorso anche le pellicole che sono state distribuite sulle piattaforme streaming e non attraverso le sale cinematografiche (come speriamo possa accadere presto).

Le candidature sono state annunciate lo scorso 26 marzo e i film che hanno ottenuto il maggior numero di candidature sono Volevo nascondermi con 15, Hammamet con 14, Favolacce con 13, L’incredibile storia dell’isola delle rose e Miss Marx con 11.

L’11 maggio prossimo scopriremo chi trionferà (se qualcuno trionferà).

