Chi è Alessandro Tersigni? Età, carriera e vita privata dell’attore

Ecco chi è Alessandro Tersigni, età – carriera e vita privata del noto attore

Alessandro Tersigni è un noto attore, divenuto noto in passato per aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello nel 2007.

L’attore è nato l’11 ottobre 1979 a Roma, faceva il vigile del fuoco prima di partecipare al reality. Tersigni ha intrapreso la carriera di attore dopo essersi aggiudicato il secondo posto al Grande Fratello, negli anni è diventato sempre più noto e amato.

Tanti i ruoli interpretati in televisione in varie fiction sia Mediaset che Rai, tra queste I Cesaroni, 7 vite, Un medico in famiglia, Romando Criminale – La serie, Le tre rose di Eva 3 e Meraviglie – La penisola dei tesori. Da anni è uno dei protagonisti della soap Il paradiso delle signore.

Alessandro Tersigni è approdato anche al cinema recitando in diversi film come Scusa ma ti voglio sposare, 5, Wine to Love – I colori dell’amore e No eravamo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore nella casa più spiata d’Italia aveva intrapreso una relazione con Melita Toniolo, rimasero insieme fino al 2009. Un anno dopo la loro rottura ha ritrovato l’amore con la ballerina Maria Stefania Di Renzo. I due sono convolati a nozze nel 2016, dal loro amore è nato un figlio nel 2017.

Alessandro Tersigni sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 29 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui