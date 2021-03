Netflix, 40 nuovi titoli anime in arrivo per il 2021

Netflix ha annunciato all’AnimeJapan 2021 Expo di Tokyo che lancerà 40 nuovi titoli anime nel 2021, ha riferito Bloomberg, dopo il successo della sua serie Blood of Zeus l’anno scorso.

Le nuove serie che usciranno quest’anno includono un adattamento del manga giapponese Record of Ragnarok, che debutterà a giugno; Yasuke, che parlerà di un samurai africano nel Giappone dell’era feudale debutterà il 29 aprile; e Resident Evil: Infinite Darkness, basato sul franchise della fortunata serie di videogiochi. Netflix ha precedentemente annunciato che la serie anime The Way of the Househusband, anch’essa basata su una serie manga giapponese, debutterà l’8 aprile. Variety nota che il numero di titoli anime in arrivo su Netflix quest’anno è quasi il doppio del numero di serie anime e film che ha rilasciato nel 2020.

“Vogliamo essere in grado di vantarci di essere la migliore piattaforma di intrattenimento con contenuti di buona qualità“, ha dichiarato a Bloomberg Taiki Sakurai, capo produttore anime di Netflix. “La crescita del nostro business è direttamente collegata alla crescita dei nostri anime“.

Il mercato mondiale degli anime ha raggiunto i 23 miliardi di dollari l’anno scorso, e si prevede che crescerà a più di 36 miliardi di dollari entro il 2025, secondo Bloomberg. Sony ha annunciato a dicembre di aver pianificato l’acquisto del sito di video anime Crunchyroll per quasi 1,2 miliardi di dollari (anche se la vendita è stata ritardata a causa di un’indagine antitrust da parte del Dipartimento di Giustizia americano). Secondo il New York Times, Netflix ha dichiarato che il numero di famiglie che hanno guardato in streaming il suo catalogo di anime l’anno scorso è aumentato del 50% rispetto al 2019.

