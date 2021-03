Ecco chi è Ester Pantano, età – carriera e vita privata dell’attrice di Makari

Ester Pantano è una giovane e nota attrice, tra i protagonisti della nuova serie Makari in onda su Rai Uno, dove interpreta il ruolo di Suleima.

L’attrice siciliana è nata il 20 giugno 1990 a Catania. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico si era iscritti all’Università alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Due anni dopo decise di interropere gli studi per trasferirsi a Roma e studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il suo debutto in televisione come attrice risale al 2012, quando ha recitato nella nota ed amatissima serie Il Commissario Montalbano. Prima di approdare nel cast di Makari Ester Pantano ha recitato nella nota serie Tv Imma Tartanni – Sostituto procuratore. Tanti i ruoli interpretati anche a teatro in vari spettacoli come Call me God, Le stanze di Pasolini, Duisburg – Linea di Sangue, La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata e altri ancora.

Grazie al ruolo interpretato a La mossa del cavallo l’attrice ha ottenuto l’importante Premio Camilleri a Cortinametraggio. La Pantano è approdata anche al cinema in film come Il grande cinema italiano, Notti magiche e Labbra blu.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, l’attrice sembra essere molto riservata, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip. Stando ai rumor, però, ad oggi Ester Pantano sembra essere single.

Ester Pantano sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 29 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui