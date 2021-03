Chi è Dario Socci, il nuovo fidanzato di Paola Caruso?

Ecco chi è Dario Socci, il pugile che ha conquistato il cuore della nota showgirl Paola Caruso

Paola Caruso ha ritrovato l’amore, il suo nuovo fidanzato è Dario Socci. La nota showgirl ha annunciato la novità a Domenica Live, nella puntata andata in onda ieri 28 marzo 2021 su Canale 5.

Conosciamo meglio il nuovo fidanzato dell’ex Bonas di Avanti un altro. Socci è un pugile, nato a Salerno il 13 aprile 1988. La sua carriera da pugile è iniziata quando aveva 17 anni, esordì nel 2006 nella categoria dilettanti. Si trasferì a Roma per allenarsi con la società dell’Audace, la lasciò due anni dopo per trasferirsi in Spagna, dove ha iniziato a gareggiare anche a livello mondiale. Nel 2010 si trasferì a New York, dopo aver vinto tre match su quattro, ha cominciato ad allenarsi con la Gleason’s Gym.

Dario Socci, anche noto con il soprannome The Italian Trouble, conta ad oggi 91 match, di questi ne ha vinti 47. È diventato un professionista dopo aver ottenuto il visto per atleti. Il primo incontro da professionista lo ha fatto a Long Island nel 2012 dopo aver firmato un contratto con l’italo americano Albino Dragone, dove si aggiudicò la vittoria. Dopo aver vissuto per un po’ in Brasile si è trasferito in Germania per 18 mesi, tre sono i campionati che ha vinto: GBA German International Superwelterweight Title, il GBU European Welterweight Title ed il GBU Continental Middleweight Title.

Dario Socci per approfondire la sua formazione professionale si è traferito prima in Giappone e subito dopo a Singapore, nel 2016 è invece approdato in Messico. Due anni dopo è tornato in Europa.

Il giovane e talentuoso pugile a marzo dello scorso anno avrebbe dovuto battersi con Tobia Giuseppe Loriga per il Titolo Italiano FPI dei pesi Welter. L’incontro era stato rimandato a novembre scorso ed è stato vinto da Loriga.

All’inizio del 2021 Dario Socci ha firmato un contratto per la BBT-Buccioni Boxing Team, ad oggi è un pugile della scuderia di Davide Buccioni.

Paola Caruso e Dario Socci sembrano essere molto innamorati e felici. Lei all’inizio aveva paura di iniziare una frequentazione a causa delle delusioni amorose passate, oggi però sembra essere davvero presa dal pugile.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui