Cotto e Mangiato ricetta 29 marzo 2021: creme da spalmare su crostini

Ricetta semplice oggi a Cotto e Mangiato. Tessa ha preparato delle creme da spalmare su crostini.

La ricetta

Per gli ingredienti, avrai bisogno di :

200 grammi di peperoni

200 grammi di zucchine

2 cipolle

300 grammi di ceci

Erbe miste

Pane tostato

Procedimento

Prendere i peperoni e metterli in forno a 200 gradi per trenta minuti. Intanto appassire in una padella cipolla e zucchine insieme con un filo d’olio. In una seconda padella appassire le cipolle. Prendere i ceci, dividerli in tre parti uguali. Poi mixarli rispettivamente con peperoni, cipolle e zucchine. Tostare un po’ di pane e spalmare le creme.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui