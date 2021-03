Xxx – Il ritorno di Xander Cage, quali sono tutti i capitoli della saga? Ci sarà un seguito? Cosa sappiamo finora

Xxx – Il ritorno di Xander Cage è il terzo capitolo della saga Xxx, iniziata nel 2002. Andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Italia Uno. Quali sono tutti i capitoli della saga? Ci sarà un seguito?

Xxx (2002)

La saga iniziò con la regia di Rob Cohen e il primo capitolo, XXX. Per infiltrarsi una volta per tutte in un’associazione criminale russa, Anarchia 99, l’agente Gibbons decide di rivolgersi a ex criminali, visto che ha perso inutilmente parecchi agenti.

Trova in Xander Cage (interpretato da Vin Diesel), sportivo esibizionista e con precedenti, la persona giusta per infiltrarsi. Così, lo fa sequestrare, lo allena e lo invia nell’associazione criminale.

L’uomo conquista la fiducia del boss e della moglie (che diventa la sua amante), ma non tutto è come sembra…

Il cast è composto da:

Vin Diesel: Xander Cage / XXX;

Asia Argento: Yelena;

Samuel L. Jackson: Agente Augustus Eugene Gibbons;

Marton Csokas: Yorgi;

William Hope: Agente Roger Donnan;

Danny Trejo: El Jefe;

Michael Roof: Agent Toby Lee Shavers;

Richy Müller: Milan Sova;

Tom Everett: Senator Dick Hotchkiss;

Thomas Ian Griffith: Agent Jim McGrath;

Eve: J.J.;

Leila Arcieri: Jordan King;

Ted Maynard: James Tannick;

David Asman: Agent Polk;

Joe Bucaro: Virg;

Werner Daehn: Kirill.

Il film uscì al cinema americano il 9 agosto 2002 e il 31 ottobre dello stesso anno arrivò in Italia. Ha vinto diversi premi:

Razzie Awards per film per adolescenti più flatulento;

BMI Film Music Award;

3 Taurus Award.

Il film andò anche in DVD, con alcune scene del secondo capitolo. La colonna sonora è composta da:

Feuer frei! – Rammstein;

Mellow Yellow – Donovan;

Il terzo uomo – Carol Reed;

Star Guitar – Chemical Brothers.

Xxx 2 – The Next Level (2005)

Il secondo capitolo ha come titolo originale State of the Union e non The Next Level. La regia è di Lee Tamahori.

Xander Cage è morto, quindi, quando un attacco all’NSA pregiudica la sicurezza del Presidente degli Stati Uniti, Gibbons si affida a Darius Stone. Dietro ci sarà una cospirazione?

Il cast è composto da:

Ice Cube: Darius Stone / XXX;

Willem Dafoe: George Deckert;

Scott Speedman: Agente Kyle Steele;

Samuel L. Jackson: Agente Augustus Gibbons;

Xzibit: Zeke;

John G. Connolly: Lt. Col Alabama Cobb;

Michael Roof: Agente Toby Lee Shavers;

Nona Gaye: Lola Jackson;

Sunny Mabrey: Charlie;

Peter Strauss: Presidente Sanford;

Manny Oliverez: World Leader.

Il film uscì nelle sale americane il 20 gennaio 2017.

Xxx – Il ritorno di Xander Cage

La regia di questo capitolo, che andrà in onda stasera su Italia Uno, è di D.J. Caruso.

In realtà, Cage non è morto, ma viene coinvolto dalla CIA per un caso. Dovrà sgominare un criminale cinese che ha il vaso di Pandora, un dispositivo in grado di prendere il controllo di qualsiasi satellite sulla Terra.

Nel frattempo, Gibbons cerca di reclutare uno sportivo nel progetto XXX, quando viene colpito proprio da uno di questi satelliti impazziti. Cage passa a Londra dove, con un amico, cerca di catturare il criminale Xiang. Alla fine, lo trova in un club nascosto in un’isola remota.

L’uomo riesce a scappare, ma l’inseguimento continua…

Il cast è composto da:

Vin Diesel: Xander Cage;

Samuel L. Jackson: agente Augustus Eugene Gibbons;

Toni Collette: Jane Marke;

Nina Dobrev: Rebecca ‘Becky’ Clearidge;

Donnie Yen: Xiang;

Deepika Padukone: Serena Unger;

Kris Wu: Harvard ‘Nicks’ Zhou;

Ruby Rose: Adele Wolff;

Tony Jaa: Talon;

Nicky Jam: Lazarus;

Rory McCann: Tennyson;

Al Sapienza: direttore CIA;

Michael Bisping: Hawk;

Ariadna Gutiérrez: Gina Roff;

Hermione Corfield: Ainsley;

Tony Gonzalez: Paul Donovan;

Héctor Aníbal: capitano Swat;

Ice Cube: Darius Stone;

Neymar: sé stesso.

Il trailer fu pubblicato per la prima volta dal profilo Facebook di Vin Diesel. Nel 2018, la saga cambia casa di produzione e Vin Diesel si occupa personalmente del progetto.

Xxx4: quando il seguito?

Le ultime notizie sulla pellicola risalgono al 2019. Si sa pochissimo sul nuovo capitolo.

Nina Dobrev (The Vampire Diaries), Ruby Rose (Orange is the New Black) e Deepika Padukone saranno nel cast con Vin Diesel, che continuerà a essere Xander Cage.

La regia resterà a D.J. Caruso. Il produttore è Joe Roth e la nuova compagnia di produzione è la H Collective di Los Angeles.

