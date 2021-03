Ecco chi è Giada De Blanck, la figlia della Contessa Patrizia De Blanck

Giada De Blanck è nota soprattutto per essere la figlia della Contessa Patrizia De Blanck.

La figlia dell’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip è nata a Roma il 18 Febbraio 1981. Dopo aver conseguito il diploma di maturità si iscrisse alla Facoltà di Lingue all’Università. Da piccola manifestò subito la sua grande passione per la moda.

Nel 2000 Giada De Blanck arrivò alla finalissima di Miss Italia, conquistò il pubblico e la giuria con la sua bellezza ma non si aggiudicò lei il primo posto. Grazie alla madre approdò poi in televisione nel talk show Chiambretti C’è, la Contessa aprì infatti il suo salotto al talent.

Nel 2013 abbiamo visto la figlia della Contessa nel cast dell’Isola dei famosi, il suo percorso fu molto apprezzato dai telespettatori. Nemmeno questa arriva però prima, si aggiudicò infatti il secondo posto. Qualche anno dopo Giada De Blanck decise di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e della televisione per iniziare una carriera come organizzatrice di eventi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la figlia di Patrizia De Blanck è sempre stata molto riservata. In passato ha avuto una relazione con il principe Nicolas Cochin di Borbone. È stata poi legata sentimentalmente ad Adriano Finestauri. Nei mesi scorsi le sono stati attribuiti flirt con il cantante Thomas De Gasperi e il campione di pallanuoto Paolo Bossini. Non è però noto se ad oggi Giada De Blanck sia impegnata sentimentalmente o se sia single.

La Contessa Patrizia De Blanck è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi 30 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui