Chi è Luca Ward? Età, carriera e vita privata dell’attore e doppiatore

Ecco chi è Luca Ward, età – carriera e vita privata del noto doppiatore e attore

Luca Ward è un noto attore e doppiatore, diventato soprattutto famoso quando ha prestato la sua voce a Russell Crowe nel film Il gladiatore.

L’attore è nato il 31 luglio 1965 a Roma, ha ereditato la sua passione per il doppiaggio dal nonno e dal padre. Da piccolo sognava di diventare un pilota di auto famoso, ma capì presto di avere una grande passione per la recitazione.

Luca Ward ha perso il padre quando aveva solamente 13 anni, per aiutare economicamente la sua famiglia si mise a lavorare. Tanti i lavori svolti in quegli anni, tra questi il venditore di caramelle, il benzinaio, il facchino e altri ancora. Con il tempo iniziò a frequentare il mondo del teatro, dove dimostrò subito di avere un grande talento.

L’attore fece le sue prime comparse in teatro quando frequentava le superiori. Esordì al cinema nel 1984 recitando nel film Chewingum. Raggiunse l’apice del successo nel 2000, quando prestò la sua voce a Russell Crowe nel film Il gladiatore.

Tanti i ruoli interpretati da Luca Ward in note fiction e film come Elisa di Rivombrosa, Le tre rose di Eva, Un posto al sole. Ha recitato poi in Pulp Fiction, Matrix, Il diario di Bridget Jones, Il corvo e altri ancora. Ha anche svolto il ruolo di narratore nel 2018 nel documentario Ulisse-Il piacere della scoperta. Nel 2020 lo abbiamo visto nel cast di Tale e Quale Show.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato sposato con Claudia Razzi dal 1983 al 2004. Nel 2013 è poi convolato a nozze con Giada Desideri.

Luca Ward sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 30 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

