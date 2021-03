Chi sono i Meduza, il trio di producer di Piece of Your Heart?

Ecco chi sono I Meduza, gruppo house composto dai tre giovani producer di Piece of Your Heart

I Meduza sono un noto gruppo house italiano, nato nel 2019. Questo è composto da tre talentuosi producer: Luca de Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani.

A renderli noti è stato il loro primo singolo, Piece of Your Heart, pubblicato il l’1 febbraio 2019 in collaborazione con il trio britannico Goodboys. Il brano è subito diventato uno dei più trasmessi dalle radio, non solo in Italia ma anche in Europa.

I tre giovani deejay grazie al successo ottenuto hanno avuto la possibilità e l’onore di esibirsi a Londra allo stadio di Wembley durante un famoso evento organizzato da Radio Capital.

I Meduza nel 2021 hanno ottenuto una nomination ai Grammy. I tre producer sono stati i primi italiani ospitati allo show di Ellen DeGeneres. I loro tantissimi fan non vedono l’ora di poter ascoltare altri loro nuovi brani.

Sara Fonte

