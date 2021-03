Chi è Jelena Ilic, la compagna del noto attore Fabio De Luigi?

Ecco chi è Jelena Ilic, nota soprattutto per essere la compagna del famoso attore Fabio De Luigi

Jelena Ilic è la compagna del noto ed amatissimo attore Fabio De Luigi, ha origini serbo-croate ed è nata nel 1969.

Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei. Sappiamo che conseguì la laurea in giornalismo all’Università di Zagabria nel 1994, dopodiché iniziò la sua carriera in radio. L’anno successivo decise di trasferirsi in Italia.

Jelena Ilic in passato ha lavorato a Mai Dire Gol e con la Gialappa’s Band. È diventata inviata di Caterpillar nel 2001, programma radiofonico condotto da Massimo Cirri.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è legata sentimentalmente a Fabio De Luigi dal 1998. I due si sono conosciuti durante una cena tra amici in comune, da quel momento non si sono più separati.

Nonostante stiano insieme da oltre vent’anni Jelena Ilic e Fabio De Luigi non sono mai convolati a nozze. Dalla loro bellissima storia d’amore sono nati però due figli, Dino e Lola.

In una passata intervista l’attore ha rivelato di essere stato qualche volta geloso in passato della compagna. Lui per lavoro si è ritrovato moltissime volte al fianco di bellissime donne ma a detta sua la compagna non è mai stata gelosa perché è una donna molto sicura e risolta.

Sara Fonte

