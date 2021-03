Daydreamer – Le ali del sogno trame dal 5 al 9 aprile 2021: Can e Sanem messi a dura prova

I problemi per Can e Sanem non finiranno. L’amore, quel forte sentimento che i due provano, subirà ancora ostacoli. Vivranno nella tensione e nell’incertezza. Dalle anticipazioni relative alle puntate settimanali 5 – 9 aprile 2021, ne vedremo delle belle.

Ygit stesso metterà i bastoni tra le ruote alla coppia che scoprirà di non avere un livello di compatibilità tale, da poter costruire un futuro insieme. Cosa minerà il futuro della coppia?

Sanem, sarà sempre ossessionata dalla sua amata collana. Non la trova più e tutto il team con cui lavora è triste. La ragazza oltre allo stress, sarà tesa la frenesia contagerà tutti portando una buona dose di sconforto.

Deren cercherà di fare tornare uniti Sanem a Can

Deren si è trasformerà in Cleopatra. Le nuove creme creme che Sanem ha realizzato devono essere pubblicizzate. Così, l’amica cercherà di spingere sia Can che Sanem a dare la loro supervisione ai costumi per lo spot.

Emre sta lavorando in una concessionaria per auto, non è però convinto che essere la persona giusta per quell’occupazione. Inoltre lui e Leyla hanno litigato, scontrandosi a spada tratta. Lo stress provato da entrambi ha fatto scaricare il nervosismo nell’altra metà della coppia.

Yigit, inoltre, è entrato nella tenuta di Sanem. L’uomo voleva incontrare Bulut, ma non è risultato credibile. Cosa sta tramando per separare Sanem da Can?

Mentre Sanem e Can si recheranno in auto per visionare i costumi di scena, la giovane ‘parlerà’ con la ‘voce che sente nella sua testa’ e si confiderà con Can, con cui è in società, oltre a esserne amica.

La coppia andrà d’amore e d’accordo, quindi la Friki Harika sarà incaricata di un lavoro, per il Club della Vela. Can e Sanem dovranno compilare un questionario. Visto che non avranno le stesse idee, si convinceranno di non essere la coppia ideale. La domanda che farà scattare tale pensiero verterà esattamente sulle caratteristiche del partner.

I due scopriranno, senza essere visti, ciò che il compagno ha scritto e rimarranno delusi e titubanti sulla possibilità che la loro relazione possa avere un futuro.

Emre si licenzierà e farà lasciare il lavoro anche a Leyla. Insieme potrebbero organizzare un’impresa musicale, vista la bravura nel canto della donna.

Mevkibe andrà da Mugla per stare vicino al padre infortunato a una gamba, Nihat, rimarrà a casa da solo, si abbufferà., sentendosi presto male. Yigit e Cemal, procureranno altri problemi a Sanem. L’uomo pagherà Adra affinchè denunci Sanem e annunci a tutti che la crema della giovane gli ha procurato una grave allergia.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui