Chi è Victoria Zinny, la moglie dell’attore Remo Girone?

Ecco chi è Victoria Zinny, la moglie del famoso attore Remo Girone

Victoria Zinny è un’attrice, nota soprattutto per essere la moglie del famoso attore Remo Girone.

L’attrice di origine argentina è nata il 13 maggio 1943 a Buenos Aires, sin da giovane ha manifestato la sua passione per la recitazione. Nel corso della sua lunga carriera ha recitato al fianco di noti e importanti attori come Franco Nero e Alberto Sordi.

Uno dei film che l’ha resa maggiormente nota è Viridiana, nel 1961, di cui ha preso parte poco tempo prima di approdare in Italia. Victoria Zinny ha recitato anche in altri noti film come I criminali della galassia al fianco di Franco Nero, Colpo rovente, Quella piccola differenza, Viaggio con papà e altri ancora.

Ha anche ottenuto molto successo recitando nei film Keoma e Io e Caterina, quest’ultimo diretto da Alberto Sordi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice e Remo Girone sono convolati a nozze nel 1982. Dal loro amore non sono nati figli, insieme hanno però cresciuto Veronica e Karl, i figli dell’attrice avuti da una precedente relazione.

Victoria Zinny e Remo Girone saranno ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 30 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

