In Guerra: trama e curiosità sul film del 2018 in prima visione Rai 3

In Guerra è la pellicola del 2018 che andrà in onda stasera, in prima serata e in prima visione, su Rai Tre. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo film.

In Guerra: trama, trailer, cast e curiosità

In Guerra (titolo originale En Guerre) è un film francese drammatico del 2018. Ha una durata di 113 minuti. Uscì nelle sale italiane il 15 novembre 2018, con la regia di Stéphane Brizé.

In una fabbrica in chiusura, la dirigenza assicura a 1100 operai il posto di lavoro, per poi tirarsi indietro all’ultimo minuto. Gli operai, quindi, decidono di combattere per il loro lavoro. Il film è stato in concorso al Festival di Cannes del 2018.

Il cast è composto da:

Vincent Lindon: Laurent Amedeo;

Jean Grosset: Grosset;

Mélanie Rover: Mélanie;

Jacques Borderie: Borderie;

Martin Hauser: Hauser;

Valerie Lamond: avv.ssa Lamond;

David Rey: Direttore Amministrativo e Finanziario;

Olivier Lemaire: Sindacalista SIPI #1;

Isabelle Rufin: DRH;

Bruno Bourthol: Sindacalista SIPI #2;

Sébastien Vamelle: Sindacalista CGT #2.

Leggi anche => Una giusta causa: curiosità sul film del 2018 ispirato alla storia vera di Ruth Bader Ginsburg

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui