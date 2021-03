Isola dei famosi 2021, Francesca Lodo fa infuriare il web: il gesto durante la nomination

La soubrette Francesca Lodo compie un gesto che fa arrabbiare il web durante le nomination all’Isola dei famosi 2021

Nella puntata di lunedì 29 marzo 2021 dell’Isola dei famosi 2021 ha visto l’eliminazione di Vera Gemma, che ha deciso di rimanere a Parasite Island, ovvero l’isola dei “parassiti” assieme a Ubaldo e Fariba. Dopo una serie di battibecchi, prove e elezione di Angela Melillo come leader, sono giunte le nomination. Una volta giunto il turno di Francesca Lodo, si è scatenata una polemica su un suo gesto non molto piacevole.

Dopo aver espresso la sua contentezza sull’eliminazione di Vera, l’ex valletta sarda ha nominato Simone Paciello, in arte Awed, prendendo la sua foto e starnutendoci sopra. Un gesto che non è passato inosservato ai tanti telespettatori, che lo hanno giudicato irrispettoso e di basso livello.

Per chi si fosse perso il gesto da principessa della Lodo contro Awed ecco a voi: #isola #tommasozorzi pic.twitter.com/b58TM7PJ4h — Pottina (@Pottina) March 29, 2021

“Vogliamo parlare di Francesca Lodo che starnutisce/sputa sulla foto di Awed? Ma l’educazione sta tizia l’ha lasciata in Italia, non ho capito. Ma che cast del ciufolo è questo di quest’anno?” ha commentato una telespettatrice su Twitter.

Vogliamo parlare di Francesca Lodo che starnutisce/sputa sulla foto di Awed? Ma l'educazione sta tizia l'ha lasciata in Italia, non ho capito.

Ma che cast del ciufolo è questo di quest'anno? ?????#isola #tommasozorzi — Benedetta? (@dettabene10) March 29, 2021

“Per non parlare poi di Francesca Lodo che fa finta di starnutire sulla carta di Awed alla nomination, viva le buone maniere e l’eleganza soprattutto”, ha scritto qualcun altro.

Per non parlare poi di Francesca Lodo che fa finta di starnutire sulla carta di Awed alla nomination, viva le buone maniere e l’eleganza soprattutto.#isola#tommasozorzi — marta ? (@martaxxofficial) March 30, 2021

“Che maturità quella di starnutire sulla foto di Awed… Brava Francesca Lodo, poi però ti offendi se dicono che sei stata la valletta di Gilles” ha infine commentato un altro utente infastidito.

Che maturità quella di starnutire sulla foto di Awed… ? Brava Francesca Lodo, poi però ti offendi se dicono che sei stata la valletta di Gilles.#isola #tommasozorzi — Lexie ? (Oppini's Ass Paper) (@Lexie94224236) March 29, 2021

Insomma, che la Lodo non abbia molta simpatia per Awed si è visto, ma questo non giustifica il suo gesto poco carino nei confronti dello youtuber partenopeo. A quanto pare, la soubrette ha compiuto soltanto un bello scivolone.

