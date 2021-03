Chi è Katia Ricciarelli? Età, carriera e vita privata dell’attrice e soprano

Ecco chi è Katia Ricciarelli, età – carriera e vita privata della famosa attrice e soprano

Katia Ricciarelli, vero nome Catiuscia Maria Stella, è una famosa cantante e attrice.

Noto soprano è nata il 18 gennaio 1946 a Rovigo, da giovanissima ha studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Il suo debutto risale al 1969 con La bohème a Mantova. L’anno successivo ha debuttato al Regio di Parma ne Il trovatore.

Katia Ricciarelli raggiunse il vero successo nel 1971 con la vittoria del Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai. Nel corso della sua lunga e stimata carriera si è esibita in molti e importanti teatri come Lyric Opera di Chicago, Teatro alla Scala, Metropolitan Opera, Royal Opera House di Londra e altri ancora.

Per dieci anni ha collaborato col Rossini Opera Festival di Pesaro. Per i suoi venticinque anni di carriera, nel 1994, le è stato conferito il titolo di Kammersängerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Per il suo 30esimo anno di carriera si è invece esibita in Fedora.

Negli anni 2000 ha iniziato anche la carriera di attrice. Ha recitato in diversi e noti film e serie Tv come: La seconda notte di nozze, Gli amici del bar Margherita, Don Matteo 4, Carabinieri 7 e Un passo dal cielo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice e cantante è stata legata sentimentalmente per molto anni al tenore José Carreras. Nel 1986 è convolata a nozze con Pippo Baudo, le loro nozze sono giunte al capolinea nel 2004. Ha avuto una relazione anche con Paolo Grassi, ad oggi non è noto se sia single o impegnata sentimentalmente.

Katia Ricciarelli sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 31 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

