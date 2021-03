Una Vita trame dal 5 al 10 aprile 2021: Genoveva e il ricatto a Felipe

Jacinto spinge Cesareo e Araxantra per fare rivelare, almeno a lui, che i due hanno una relazione. Ursula farà presente a Santiago di ciò che è al corrente. La Dicenta, infatti sa che è stata la losca Genoveva a permetere che l’uomo giunga ad Acacias. Andrade gli ha offerto un lavoro nel lupanare. L’istitutrice proporrà a Santiago di essere suo complice. contro la Salmeron. Camino poserà per l’amica pittrice, nuda, per pagare le sue lezioni. Genoveva dirà a Felipe di essere incinta, quando tornerà dal ricevimento reale.

Una Vita anticipazioni puntate 5 – 10 aprile 2021: Felipe si confiderà con Liberto

Felipe rimarrà basito alla notizia della gravidanza di Genoveva. L’avvocato si recherà da Liberto, a cui confiderà di avere in mente solo e sempre Marcia.

Liberto gli consiglierà di unirsi in matrimonio con Genoveva, come la donna aveva architettato. Camino penserà invece a Maite ed Emilio sospetterà che sia innamorata.

La giovane, dopo avere ottenuto il permesso dalla madre, si recherà nell’atelier di Maite e vedrà il ritratto che le ha fatto l’amica. Le due donne si baceranno.

José Miguel avrà molto successo con lo spettacolo, spunterà però una figura misteriosa che scambierà uno sguardo a Margarita. Ursula andrà a trovare Cesar Andrade in prigione. Arantxa, intanto, insegnerà lo zortziko ai domestici insoffitta e al guardiano. In questo modo, potrà incontrare Cesareo senza destare sospetto alcuno.

La reazione di Maite



Maite reagirà molto male al bacio di Camino, anche se ammetterà di ricambiare lo stesso suo sentimento. La figlia di Felicia, però, scapperà e di lei non avremo più notizie, almeno per ora.

Felipe manderà Marcia come cameriera personale della moglie dell’ambasciatore del Brasile. L’avvocato chiederà a Liberto di ammettere sia stata un’idea sua.

Bellita peggiorerà e sverrà per strada. Ursula parlerà con Andrade in carcere e gli chiederà informazioni su Santiago. In cambio andranno contro Felipe. Una guardia riferirà tutto al suo avvocato, Velasco, una persona senza alcun scrupolo. Egli avvertirà Genoveva.

Emilio, per paura di rimanere senza Cinta, chiederà di sposarla e la ragazza accetterà, con poca convinzione. Camino sarà triste per la partenza di Maite.

Liberto offrirà a Marcia di lavorare all’Ambasciata del Brasile, senza dire nulla di Felipe. Felipe confesserà a Marcia di pensare sempre a lei. I due si guardano innamorati, nel frattempo, però, arriverà Santiago che vorrà spiegazioni.

