Chi è Nayt, il fidanzato dell’attrice Matilda De Angelis?

Ecco chi è Nayt, il rapper fidanzato con l’attrice Matilda De Angelis

Nayt, vero nome William Mezzanotte, è un giovane rapper. Nelle ultime ore è finito al centro del gossip per via della sua relazione con l’attrice Matilde De Angelis. È stata lei ad ufficializzare la loro storia d’amore.

Il rapper è nato il 9 novembre 1994 a Isernia, da molti anni vive però a Roma. Dopo aver conseguito il diploma in servizi sociosanitari ha svolto diversi lavori prima di iniziare la sua carriera nel mondo della musica. Ha fatto il cameriere, è stato uno stagista come operatore grafico e ha anche consegnato pizze.

Nayt ha iniziato a scrivere i primi pezzi nel 2009, uno dei brani che lo ha reso maggiormente noto è Gli occhi della tigre, su Youtube ha registrato 15 milioni di visualizzazioni.

Il rapper ha esordito nel mondo della musica nel 2011 con la hit No Story, ad oggi sono sei gli album che ha pubblicato. Negli anni ha collaborato con molti noti artisti. Nel 2019 ha pubblicato anche un libro, Non voglio fare cose normali, un’autobiografia che racconta la sua infanzia, la sua adolescenza e i primi anni vissuti nel mondo del rap.

Domani, venerdì 2 aprile, uscirà il nuovo singolo di Nayt intitolato ‘Tutto il resto è noia’. Ad annunciare la novità è stato lui stesso sul suo profilo Instagram. In merito al suo nuovo brano ha dichiarato: “Un brano da viaggio, con un mood chill ma aperto. Parla della scoperta dei sentimenti dopo la difficoltà di starci in contatto, in un’epoca dove anestetizzarsi, spesso, sembra la via meno rischiosa da intraprendere.”

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla. L’unica cosa certa è che Nayt è impegnato sentimentalmente con la bellissima attrice Matilda De Angelis.

Sara Fonte

