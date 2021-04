Cotto e Mangiato ricetta 1 aprile 2021: molleaux au chocolat

Dolce francese oggi a Cotto e Mangiato. Tessa ci prepara un molleaux al chocolat.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

200 grammi di cioccolato fondente

3 uova

80 grammi di zucchero

50 grammi di ricotta

mandorle

80 grammi di amido di mais

Procedimento

Sciogliere il cioccolato fondente e mettere da parte. In una terrina montare a neve gli albumi. In un’altra terrina mixaretuprli e zucchero, poi aggiungere la ricotta e l’amido di mais. Mescolare, aggiungere le mandorle tritate, la cioccolata fondente a scaglie e quella precedentemente sciolta. Mescolare il tutto e infine aggiungere adagio gli albumi montati a neve. Versare in un ruolo con cerniera e cuocere a 200 gradi per 40 minuti

