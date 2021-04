Pechino Express 2021 non si farà: ecco perché secondo Sky, che ha acquistato il reality dalla Rai

Pechino Express 2021 non si farà. Il reality show è stato acquisito dalla rete a pagamento Sky dopo i numeri dell’ascolto ottenuti su Rai Due. Ora, però, non è stato materialmente possibile procedere alle riprese. Perché?

Pechino Express 2021: non si farà perché…

Il programma non è stato proprio registrato da Sky per via della pandemia. Infatti, il reality prevede che i concorrenti trovini passaggi di fortuna in un Paese che non conoscono.

Le restrizioni dovute alla pandemia, l’organizzazione diversa per ogni Paese, i periodi di quarantena, ecc., hanno costretto quindi Sky a lasciare perdere per quest’anno.

Anche Nils Hartmann, Senior Director di Sky, sperava di cominciare le riprese almeno a gennaio, ma non è stato possibile. Ora, lo staff è al lavoro per cercare una soluzione per la prossima edizione.

