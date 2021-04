Ciste gigante nel braccio di un uomo da 30 anni: miracolosa operazione in Texas salva Marty con un cucchiaio

Succede in Texas. Marty è un uomo che, da 30 anni, è costretto a convivere con una ciste che si ingrossa sempre più sul braccio destro. La situazione degenera e l’uomo è costretto a rivolgersi a un medico.

Mentre viene operato dalla dottoressa Sandra Lee, alias dottor Pimple Popper, la ciste si rompe, tanto da spaventare anche l’uomo. Quando il 51enne si sveglia, si ritrova con un buco della grandezza di una moneta sul braccio.

Per fortuna, la ciste non aveva generato infezioni e oggi l’uomo è salvo. La dottoressa ha dovuto sterilizzare un cucchiaio per poterla rimuovere. L’uomo, in preda al panico, quando ha visto il cucchiaio ha chiesto una pausa sigaretta.

