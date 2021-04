Vite al Limite: stasera, 1° Aprile, la storia di Thederick Barnes, da 335 chili alla nuova vita di oggi: anticipazioni puntata e com’è ora

Vite al limite andrà in onda stasera, 1° Aprile, alle ore 21.25, su Real Time. Nella puntata di oggi, si parlerà della storia di Thederick Barnes, arrivato alla clinica di Houston con 335 chili di peso.

Vite al limite: la storia di Thederick Barnes

Thederick ha 32 anni e la sua storia è nella nona stagione del programma. Originario di Gretna, in Florida, chiede aiuto al programma perché pesa 335 chili e non riesce a smettere.

In più, 10 anni di vita completamente a casa non lo hanno aiutato a perdere peso. Questo era il motivo per cui faceva fatica a camminare. Con la cura del dott. Nowzaradan, il ragazzo riesce a dare il via a una vita normale, ma non riesce ancora a operarsi.

Thederick Burnes: com’è oggi e dove seguirlo

Thederick ha un profilo ufficiale su Instagram. Ha perso 57 chili , ma non può fare l’intervento per via di problemi di salute. Nonostante questo, si sta impegnando per camminare e perdere peso.

