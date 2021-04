Isola dei famosi 2021, Iva Zanicchi confessa: ‘Sono superstiziosa, mi tocco la t** destra”

Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi hanno confessato di essere superstiziosi nella terza puntata dell’Isola dei famosi 2021: ecco i loro riti scaramantici

Dopo l’eliminazione di Miryea Stabile, che ha lasciato la palapa, Ilary Blasi si è collegata con Playa Parasite, che è stata ufficialmente chiusa. I due anti-naufraghi Ubaldo e Fariba sono diventati ufficialmente naufraghi. Nel frattempo, gli altri naufraghi della spiaggia principale si sono sfidati in una prova ricompensa, che consisteva nel colpire più cartelli possibili per aggiudicarsi dei tranci di pizza. Soltanto 4 sono stati conquistati dai concorrenti.

A quel punto, è arrivato un siparietto sulle superstizioni dei opinionisti, tra cui Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Ilary ha chiesto alla cantante emiliana se avesse qualche rito scaramantico. “Io sono superstiziosa. Per esempio, salgo sempre in aereo con il piede destro, mi tocco la t** destra anziché la sinistra“ ha replicato Iva. Anche Zorzi ha i suoi riti scaramantici, come pubblicare un certo numero di storie su Instagram. Mentre Elettra Lamborghini ha dichiarato di non avere particolari escamotages e ha ironizzato: “No, io sono sfigata, quindi”.

L’argomento superstizioni è stato introdotto proprio quando si parlava di presunte “maledizioni” sull’Isola, visto una serie di episodi spiacevoli in passato. Dall’incidente di Ciufoli, seguito da quello di Paul Guascogne fino a quello del Mago Otelma. Quest’ultimo, infatti, è caduto a seguito di una spinta da parte di Francesca Cipriani durante un gioco per il suo ingresso ufficiale.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui