Amici 20, anticipazioni terza puntata: super ospite Madame, sfide ed eliminazione choc

Terza puntata del serale di Amici 2021: ospite Madame, Pio e Amedeo, eliminazione di un ballerino scatena polemiche

Questa sera, sabato 2 aprile, andrà il onda la terza puntata del serale di Amici 2021, talent show condotto da Maria De Filippi. La giuria è come sempre composta da Stefano De Marino, Emanuele Filiberto e Stash. I concorrenti sono Deddy, Sangiovanni, Serena, Tommaso, Enula della squadra Rudy-Celentano, per la Peparini-Pettinelli, Giulia e Samuele e Aka7ven, per Lorella Cuccarini e Arisa, Rosa, Martina, Raffaele, Tancredi e Alessandro. Nel corso della puntata, ci saranno come ospiti di nuovo Pio e Amedeo e poi Madame, che canterà Voce, pezzo presentato a Sanremo 2021. La puntata è stata registrata giovedì 1 aprile e quindi si consiglia a chi non vuole spoiler di non proseguire oltre nella lettura.

Anticipazioni eliminato del terzo serale

Le anticipazioni della terza puntata del serale di Amici 2021, riportate da Il Vicolo delle News, sono piuttosto choc. Al termine della prima manche, infatti, ad essere eliminato è Tommaso Stanzani, uno dei ballerini più talentuosi di quest’edizione del talent. Il ballerino classe 2001 si è scontrato contro Alessandro ed Enula e ha perso, poichè la giuria ha deciso di non salvarlo.

Un’eliminazione che ha sconvolto parecchi fan del programma, scatenando diverse polemiche su Twitter con l’hashtag #Amicispoiler in tendenza. Tommaso, visibilmente commosso, ha ringraziato i suoi compagni e i professori e la stessa De Filippi. Arisa ha poi colto l’occasione di proporre al ragazzo eliminato l’opportunità di partecipare ad un suo videoclip del suo prossimo brano. Alessandra Celentano si è complimentata con il ballerino bolognese, incitandolo a non abbandonare la danza e di continuare a studiare poiché vede in lui le capacità di diventare un professionista.

Nomi finiti in ballotaggio

La puntata è proceduta con la seconda manche, nella quale a perdere è stata di nuovo la squadra Celentano-Rudy. A rischiare l’eliminazione sono stati Sangiovanni, Deddy e Serena. La ballerina siciliana e il rapper vicentino vengono salvati e ad andare in ballotaggio è Deddy.

Nella terza manche ha perso la squadra Cuccarini-Arisa e a rischiare l’eliminazione sono stati Rosa Di Grazia, Martina Miliddi e Tancredi. Al ballottaggio definitivo è finita Rosa assieme fidanzato Deddy. Chi dei due dovrà abbandonare la scuola? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera su Canale 5.

