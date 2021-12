Cotto e Mangiato ricetta del 21 dicembre 2021: tenerina al cioccolato

Innamorata dei dolci al cioccolato? Ci pensa Tessa Gelisio a darti la soluzione. Oggi nella sua rubrica Cotto e Mangiato, ci propone un classico dolce semplice e gustoso. Parliamo della tenerina al cioccolato. Vediamo insieme come si prepara.

La Ricetta

Partiamo dagli ingredienti, questo dolce al cioccolato si prepara di fatto usando:

250 grammi di Cioccolato grezzo alla pietra

250 grammi di burro

4 uova

2 cucchiai rasi di zucchero

2 cucchiai di farina

Zucchero a velo a piacere

Procedimento

Taglia in maniera grossolana il cioccolato grezzo alla pietra. Uniscilo in un pentolino al burro e sciogliere tutto insieme a bagnomaria. Intanto in due ciotole dividi i tuorli dagli albumi, monta a neve questi ultimi e tienili da parte. Al tuorlo aggiungi lo zucchero e amalgama il tutto. Aggiungi i cioccolato e continua a girare per fare amalgamare bene tutti gli inerenti. Aggiungi poi la farina. In ultimo accorpa anche gli albumi montati, mantecando adagio oer evitare che si smontano. Prendi la carta forno e bagnala, poi mettila nel ruolo con cerniera. Versa il composto e cuoci in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi per almeno venti minuti. Quando sarà cotta, a piacere spolverata di zucchero a velo. Et voilà la tua tenerina è pronta per essere mangiata.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui