Oroscopo di Paolo Fox dal 5 all’11 aprile: previsioni della settimana

Quale sarà l’attuale situazione astrologica dei segni zodiacali? Lo vediamo con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Molto pisitiva la settimana degli Ariete. Sarà il bel tempo, le temperature gradevoli, ma sorridi sevbene la quarantena ti avvilisca. Se non puoi stare con il partner in questi giorni ti manca mentre, se lo hai accanto, approfitta per fargli le coccole.

Toro

A partire dalla giornata di giovedì e poi per tutto il fine settimana le stelle ti sorrideranno. A partire da domenica, il Sole entra nel tuo segno e ti regala molta serenità. In amore potrebbe esserci qualche piccola lite con il partner.

Gemelli

Alti e bassi per i nati sotto al segno dei gemelli. A parte il centro-settimana, con le giornate di martedì e mercoledì rispettivamente considerati un po’ sottotono, per fortuna amore e lavoro non ti daranno grossi problemi.

Cancro

Settimana molto tranquilla per i cancro. In particolare, la situazione in campo sentimentale andrà migliorando a vita d’occhio e ci saranno anche dei piccoli miglioramenti in campo lavorativo.

Leone

Per te la settimana sarà vincente. Le gioie ci saranmo soprattutto per quanto riguarda gli affari e i rapporti interpersonali. Le cose girano nel verso giusto in amore, nonostante la quarantena, mentre sul lavoro questo è un momento di stallo. Non ti avvilire.

Vergine

La settima sarà piatta e scorrerà a rilento per i nati sotto il segno della Vergine. Forse è colpa della quarantena ma devi stare sereno, primo o poi passerà. Sta per arrivare comuqnue un periodo buono, con ottime chance in campo lavorativo e affettivo.

Bilancia

Per te la settimana non sarà propio malaccio, anche se questo periodo strano a tutti per te è ancora più faticoso da sopportare. Nonostante ciò avrai comunque delle buone giornate a metà settimana soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Scorpione

Relativamente buona sarà per te la settimana che sta per iniziare. Sebbene noia e tristezza si facciano sentire, troverai massimo rifugio nell’amore: il partner saprà come tirare su il tuo morale.

Sagittario

Per i nati sotto al segno del Sagittario la situazione sarà molto piatta e forse potresti addirittura avere una giornata decisamente sottotono. La Luna in Capricorno ti farà però riprendere nel corso dei giorni, portando in dote ottime chance in campo sentimentale.

Capricorno

Per te l’oroscopo di questa settimana ti prospetta le migliori situazioni grazie alla Luna che entra nel segno. A farti molto bene sarà l’amore, in particolar modo ad inizio settimana.

Acquario

L’oroscopo ti metterà a dura prova in amore, Questo forse grazie al fatto che sta per entrare una splendida luna nel segno, pronta a regalare un mercoledì ottimo in amore.

Pesci

Per te la situazione gira nel modo migliore. Avrai le Stelle positive in tutta la settimana, con possibilità favorevoli nei comparti amore e lavoro.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui