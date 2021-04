Beautiful anticipazioni puntate dall’11 al 17 aprile 2021: Quinn si vendicherà di Brooke

Le anticipazioni della soap d’oltreoceano Beautiful, relative alle puntate dall’11 al 17 aprile 2021, mostrano Quinn tesa alla vendetta contro Brooke. Durante la nuova settimana, inoltre, Wyatt tornerà con la Fulton e metterà da parte Sally, che ne penserà la madre dell’uomo?

Beautiful, settimana 11 – 17 aprile 2021: Wyatt lascerà Sally per mettersi con Florence Fulton

Nella prossima settimana di Beautiful, Wyatt non vorrà più saperne di Sally Spectra. Non avrà alcun dubbio, né rimorso per il dolore che le procurerà, a lei preferirà Florence, la dolcissima bionda.

Il giovane Spencer non resisterà all’affascinante giovane e pianterà in asso la famosa stilista, senza neanche voltarsi indietro. Quinn, la madre di Wyatt, discuterà con Brooke e coinvolgerà anche Shauna. Non solo, la Logan si rivolgerà al patriarca della famiglia. A lui chiederà aiuto, nelle puntate da domenica 11 a sabato 17 aprile 2021, dalle ore 13:40 circa.

Passiamo ora ad anticipazioni settimanali di Beautiful più dettagliate

Domenica 11 aprile 2021, Wyatt confesserà a Flo di amarla, la Fulton pretenderà però che venga fatta chiarezza con Sally. Lui prometterà alla dolce ragazza che parlerà con la Spectra e le dirà che tra di loro non continuerà alcuna relazione sentimentale. Brooke che si è scontrata con Shauna e Quinn, ne sarà ancora sconvolta.

Lunedì 12 aprile 2021, mentre Brooke sarà con Eric, Quinn e Shauna saranno presenti. La Logan chiederà al Forrester di allontanarle, perchè complottano alle sue spalle. Inoltre sua moglie non è leale con lui. L’uomo si troverà in serie difficoltà, non saprà come comportarsi. La Logan racconterà alla sorella Katie ciò che è accaduto e la Fuller garantirà alla Fulton che si vendicherà.

Martedì 13 aprile 2021, Florence si troverà con Bill e Katie. A loro riferirà ogni particolare sulla vicenda dello scambio di culle e mostrerà di avere fiducia sulla sua vita insieme a Wyatt. Quest’ultimo parlerà con la sua fidanzata Sally Spectra e la lascerà. La donna, però, reagirà dicendogli che non avrebbe rinunciato a lui perché Flo riprendesse il suo posto e diventasse la sua compagna.

Beautiful spoiler, seconda parte della settimana 11 – 17 aprile 2021

Mercoledì 14 aprile 2021, Wyatt rivelerà alla madre Quinn di essere nuovamente fidanzato di Flo. Quest’ultima si troverà di fronte la Spectra che le darà un avvertimento: mai avrebbe smesso di lottare per avere l’amore di Wyatt. Hope Logan racconterà tutto ciò che è successo tra lei e Liam a Thomas. La giovane è all’oscuro di come sono andati in realtà i fatti.

Giovedì 15 aprile 2021, Steffy si sentirà terribilmente in colpa per aver aiutato suo fratello, facendo soffrire ancora Hope. La Forrester vorrebbe raccontare ogni particolare a Liam, ma giungerà proprio Thomas che innescherà un’altra discussione con lo Spencer. Brooke, più tardi, racconterà alla figlia quanto è accaduto tra lei e Quinn.

Venerdì 16 aprile 2021, vedremo Quinn fuori di senno. Fortemente indispettita da ciò che è successo con Brooke e dal fatto che Shauna preparerà le valigie, come l’aveva spinta Eric, ella giurerà vendetta. Se la Logan non avesse cambiato idea, Quinn avrebbe potuto farla fuori. La Fuller lascerà esterrefatta e spaventata la Fulton sugli eventi futuri.

Sabato 17 aprile 2021, Ridge sarà costretto ad ascoltare la rabbia di Quinn verso Brooke, la “matrigna” non riuscirà a contenere il suo terribile nervosismo e la rabbia che prova. Sally, intanto, non si sentirà bene e deciderà di recarsi dal medico per un controllo. La situazione con Wyatt potrebbe averle fatto molto male, compromettendo il lavoro e la salute.

